КТО в Дагестане: в Анди ищут боевиков

В дагестанском селе Анди в субботу введен режим контртеррористической операции (КТО) – там ведется поиск участников незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя оперативного штаба НАК в республике, режим КТО введен в административных границах села Анди Ботлихского района в 15:40 московского времени. Силовики получили информацию о том, что в Анди могут скрываться боевики.