Райкин попал в список "Миротворца"

Сайт "Миротворец" внес в свою базу руководителя московского театра "Сатирикон" Константина Райкина за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым.

Создатели сайта считают, что российский актер принимал "участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины" и "в попытках легализации аннексии" полуострова, пишет РИА Новости.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями личных данных политиков, журналистов и общественных деятелей. Некоторые из фигурантов впоследствии получали угрозы.