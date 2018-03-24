Дома у игиловца из Каркасона нашли письмо-завещание

Письмо игиловца (ИГ, запрещено в России) обнаружено в доме, где проживал Редуан Лакдим, ликвидированный после захвата заложников на юге Франции.

Следователи обнаружили документ в ходе обыска, это написанное от руки письмо-завещание с отсылками к ИГ.

Серия атак произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем в супермаркете Super U в соседней коммуне Треб захватил заложников. В результате штурма Лакдима устранили. В результате нападения погибли 4 человека. В субботу в больнице скончался жандарм, обменявший себя на заложника.

Ответственность за атаку взяла на себя ИГИЛ, передает РИА Новости.