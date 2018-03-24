В Дагестане убит боевик

В результате введения режима контртеррористической операции (КТО) в дагестанском селе Анди убит боевик, передает "Интерфакс" со ссылкой на информационный центр НАК.

Режим КТО был введен в административных границах села Анди Ботлихского района республики в 15:40 московского времени в субботу. Силовики получили информацию о том, что в Анди могут скрываться боевики.