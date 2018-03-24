Нового главу МХТ называют совестью театрального мира

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Умер Олег Табаков 10 минут назад
Нового главу МХТ называют совестью театрального мираЧитайте нас в Telegram
Труппа МХТ имени Чехова приехала к полудню на экстренный сбор. Познакомиться с новым художественным руководителем. Преемником всенародно любимого Олега Табакова стал режиссер Сергей Женовач. Официально он вступит в должность 23 апреля — на 40-й день после смерти Табакова. Как актеры встретили нового руководителя? И какие перемены ждут МХТ?
В МХТ имени Чехова посчитали, что закулисная жизнь, должна оставаться за кулисами. Экстренное собрание труппы проходило в закрытом режиме. Журналисты, которые собрались у входа, могли примерно предположить, сколько именно актеров приехали на эту встречу. Интерес к судьбе театра проявляли и простые прохожие, которые следили, как артисты подъезжают к зданию театра.
Игорь Верник, Ирина Мирошниченко, Андрей Бурковский, Дмитрий Брусникин и многие другие — будущее театра под патронажем нового художественного руководителя. Сергей Женовач вступит в должность в апреле. Представители актерского состава уверяют, идет последовательная и спокойная работа.
Женовач начинал свою режиссерскую карьеру в Краснодаре в конце 70-х годов, где возглавил Краснодарский молодежный любительский театр. В 80-х закончил ГИТИС, В 2005 он вместе со своими учениками объявил о создании Студии театрального искусства. Сейчас Сергей Женовач — культовая фигура для театральной Москвы. Его, к слову, сегодня называют "совестью театрального мира".
В театральных кругах долго обсуждали, кто сможет сменить легендарного Табакова. В преемники прочили Евгения Миронова и Владимира Машкова. Второму предложили возглавить "Табакерку".
Эти дни, возможно, для творческого состава МХТ — начало новый исторической главы в жизни театра, который основали Станиславский и Немирович-Данченко. Это место актерской силы, чей многолетний опыт составляет неотъемлемую часть культурного кода страны, и чья техника и, прежде всего, авторитет известен всему миру.
Новый худрук театра уже заявил, что сохранит все спектакли, задуманные Олегом Табаковым. Это первый сигнал на пути сохранения традиций для известного всем и каждому российского театра.
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