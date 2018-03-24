На Украине решили заблокировать Крымский мост

Остановить транспорт на Крымском мосту намерен "Меджлис крымско-татарского народа" (признан в России экстремистской организацией). Один из лидеров организации и инициатор блокады полуострова Ленур Ислямов предложил фиксировать всех проезжающих по мосту и применять к ним те же ограничительные меры, что и к артистам.

Ислямов добавил, что физически препятствовать организация будет, только если санкции окажутся безрезультатными. Ислямов уточнил, что будут использоваться ненасильственные методы борьбы, но не указал, какие именно.

В России Ислямова обвиняют по делу о диверсии в Крыму 22 ноября 2015 года, когда из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины, и полуостров остался без света. Ислямов – также фигурант дела о создании вооруженного батальона на юге Украины у крымских границ.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек рассказал о планах Ислямова монополизировать транспортный рынок между Крымом и Херсонской областью, это поможет в оплате диверсионных акций против Крыма.