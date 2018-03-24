Подмосковной электричкой сбит еще один человек

На железнодорожной станции Битца в Подмосковье пожилой мужчина попал под электричку. Он погиб. Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, ЧП произошло в субботу днем. Поезд сообщением Серпухов — Москва сбил мужчину, когда тот переходил железнодорожные пути в не предназначенном для этого месте.

Ранее сообщалось, что под колесами электричек в Подмосковье с вечера пятницы, 23 марта, погибли три человека. СКР начал проверку по этим фактам. Ведомство призвало граждан быть бдительными и соблюдать правила безопасности.