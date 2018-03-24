Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести в школах уроки предпринимательства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам политика, в учебнике Боголюбова по обществознанию демонстрируется вполне здравое отношение к предпринимателям. Однако уроки по предпринимательству необходимо сделать отдельным предметом в школьной программе.

Титов также отметил, что теоретических знаний в бизнесе не хватает не только школьникам, но и взрослым. Он подчеркнул, что сегодня "молодежь проявляет куда больше интереса к карьере чиновника, чем самостоятельному пути в бизнесе". По его мнению, ситуацию нужно менять.