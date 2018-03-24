Жители Гуты остались без крова, но все равно рады свободе

Нарастает поток тех, кто покидает Восточную Гуту в Сирии. Даже на ВВС признали: это крупнейший успех Дамаска, Асада со времен возвращения Алеппо. Все это — при содействии российского Центра по примирению сторон. Вышедших мирных жителей — уже 105 тысяч. Как и почему одновременно выходят и боевики?

Окраины Харасты, города-спутника сирийской столицы. Один за другим из оккупированного района выезжают автобусы с людьми — террористами группировки "Ахрар аш-Шам" (запрещена в РФ) и членами их семей. После тяжелых переговоров с российскими и сирийскими военными боевики согласились сложить оружие и покинуть Восточную Гуту. Впрочем, судя по жестам, некоторые исламисты не оставляют надежды вернуться.

Уникальная операция растянулась почти на сутки. Видно, как уже в темноте прямо у автобусов экстремисты совершают намаз. Небо над Дамаском расчерчено трассирующими пулями. Сирийские военные празднуют освобождение еще одного города в Восточной Гуте.

Всех террористов и членов их семей в сопровождении сирийской полиции и российского Центра по примирению вывозят в провинцию Идлиб. Из оружия с собой боевикам разрешили взять по одному автомату и одному магазину.

По другим коридорам предместья Дамаска продолжают покидать и мирные люди. С начала гуманитарной паузы — более ста тысяч человек. Всех вышедших из Восточной Гуты мирных жителей привозят в центры временного размещения. Здесь людей обеспечивают питанием и при необходимости медицинской помощью. В лагерях российские военные развернули полевые кухни — каша с тушенкой и чай для голодных и обессиливших людей.

Большая часть жителей Восточной Гуты — потомки бедуинов и крестьян, бежавших из северных районов страны во времена великой засухи и заселивших плодородный оазис вокруг сирийской столицы в конце 50-х годов. Спустя полвека люди вновь вынуждены покидать насиженные места.

"Я остался без крыши над головой. Мой дом разрушен из-за боевых действий. Но я все равно рад, что мне удалось вырваться из рук террористов. Жизнь дороже", — говорит один из местных жителей.