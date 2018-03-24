Тема:

Конфликт в Сирии 40 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
24 марта 201821:40 Михаил Федотов

Жители Гуты остались без крова, но все равно рады свободе

Читайте нас в Telegram

Нарастает поток тех, кто покидает Восточную Гуту в Сирии. Даже на ВВС признали: это крупнейший успех Дамаска, Асада со времен возвращения Алеппо. Все это — при содействии российского Центра по примирению сторон. Вышедших мирных жителей — уже 105 тысяч. Как и почему одновременно выходят и боевики?

Окраины Харасты, города-спутника сирийской столицы. Один за другим из оккупированного района выезжают автобусы с людьми — террористами группировки "Ахрар аш-Шам" (запрещена в РФ) и членами их семей. После тяжелых переговоров с российскими и сирийскими военными боевики согласились сложить оружие и покинуть Восточную Гуту. Впрочем, судя по жестам, некоторые исламисты не оставляют надежды вернуться.

Уникальная операция растянулась почти на сутки. Видно, как уже в темноте прямо у автобусов экстремисты совершают намаз. Небо над Дамаском расчерчено трассирующими пулями. Сирийские военные празднуют освобождение еще одного города в Восточной Гуте.

Всех террористов и членов их семей в сопровождении сирийской полиции и российского Центра по примирению вывозят в провинцию Идлиб. Из оружия с собой боевикам разрешили взять по одному автомату и одному магазину.

По другим коридорам предместья Дамаска продолжают покидать и мирные люди. С начала гуманитарной паузы — более ста тысяч человек. Всех вышедших из Восточной Гуты мирных жителей привозят в центры временного размещения. Здесь людей обеспечивают питанием и при необходимости медицинской помощью. В лагерях российские военные развернули полевые кухни — каша с тушенкой и чай для голодных и обессиливших людей.

Большая часть жителей Восточной Гуты — потомки бедуинов и крестьян, бежавших из северных районов страны во времена великой засухи и заселивших плодородный оазис вокруг сирийской столицы в конце 50-х годов. Спустя полвека люди вновь вынуждены покидать насиженные места.

"Я остался без крыши над головой. Мой дом разрушен из-за боевых действий. Но я все равно рад, что мне удалось вырваться из рук террористов. Жизнь дороже", — говорит один из местных жителей.

Ранее по теме

Сейчас

21:30

Из концертного зала в центре Москвы эвакуировали 500 человек

20:48

ФБР решило добраться до зашифрованных данных с гаджетов

20:14

Транскам закрыли из-за камнепада

19:55

Мужчина получил пулю в голову в московском парке

19:17

"Охотный ряд" снова пригрозили взорвать

18:10

Убитый в Анди боевик был связан с ИГ

18:03

Лондон признал разработку новых компонентов боевых отравляющих веществ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Bloomberg: Трамп вышлет российских дипломатов в понедельник

Bloomberg: Трамп вышлет российских дипломатов в понедельник

1 час назад
Мужчина получил пулю в голову в московском парке

Мужчина получил пулю в голову в московском парке

2 часа назад
Новый номер Time выйдет с Путиным в короне на обложке

Новый номер Time выйдет с Путиным в короне на обложке

2 часа назад
ФБР решило добраться до зашифрованных данных с гаджетов

ФБР решило добраться до зашифрованных данных с гаджетов

1 час назад
Жители Гуты остались без крова, но все равно рады свободе

Жители Гуты остались без крова, но все равно рады свободе

34 минуты назад
Опубликовано видео КТО в Дагестане

Опубликовано видео КТО в Дагестане

2 часа назад
Из концертного зала в центре Москвы эвакуировали 500 человек

Из концертного зала в центре Москвы эвакуировали 500 человек

37 минут назад
СКР проверяет, выгнали ли ветерана Великой Отечественной из квартиры в Москве

СКР проверяет, выгнали ли ветерана Великой Отечественной из квартиры в Москве

2 часа назад
Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце

20.03.2018 09:00
25 марта в 22:00: "Россия 1" покажет фильм "Миропорядок-2018"

25 марта в 22:00: "Россия 1" покажет фильм "Миропорядок-2018"

23.03.2018 15:32
Очередной маразм: Украина даже технически не сможет блокировать Крымский мост

Очередной маразм: Украина даже технически не сможет блокировать Крымский мост

2 часа назад
Все же сдержал слово: Шевченко выложил видео с бреющимся Грудининым

Все же сдержал слово: Шевченко выложил видео с бреющимся Грудининым

5 часов назад
Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

21.03.2018 16:39
27 938
Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 2

Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 2

22.03.2018 15:39
12 866
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

19.03.2018 11:53
Новый этап в развитии металлургии: чистый воздух и никаких столбов дыма

Новый этап в развитии металлургии: чистый воздух и никаких столбов дыма

14 минут назад
Карякин обыграл Каруану и стал одним из лидеров турнира претендентов

Карякин обыграл Каруану и стал одним из лидеров турнира претендентов

21 минута назад
Пучдемон уехал из Финляндии в Бельгию

Пучдемон уехал из Финляндии в Бельгию

54 минуты назад
Умер писатель Филип Керр

Умер писатель Филип Керр

1 час назад
Москва присоединилась к "Часу Земли" в десятый раз

Москва присоединилась к "Часу Земли" в десятый раз

1 час назад
Российские юниоры завоевали серебро чемпионата мира по бенди

Российские юниоры завоевали серебро чемпионата мира по бенди

1 час назад
В освобожденном от террориста французском магазине нашли три бомбы

В освобожденном от террориста французском магазине нашли три бомбы

1 час назад
Транскам закрыли из-за камнепада

Транскам закрыли из-за камнепада

1 час назад
Кучински запретили покидать Перу

Кучински запретили покидать Перу

2 часа назад
За двое суток Харасту покинули 4979 боевиков и их родственников

За двое суток Харасту покинули 4979 боевиков и их родственников

2 часа назад
В США объяснили, почему "Белый лебедь" страшнее "Спирита" и "Райдера"

В США объяснили, почему "Белый лебедь" страшнее "Спирита" и "Райдера"

2 часа назад
Российские керлингистки пробились в полуфинал чемпионата мира

Российские керлингистки пробились в полуфинал чемпионата мира

3 часа назад
Эрдоган: Запад в течение всей истории был захватчиком и агрессором

Эрдоган: Запад в течение всей истории был захватчиком и агрессором

3 часа назад
Порошенко заявил, что "эпицентр гибридной войны" смещается к сердцу Украины

Порошенко заявил, что "эпицентр гибридной войны" смещается к сердцу Украины

3 часа назад
Тепленькая пошла: просьбу Савченко о душе в СИЗО удовлетворили

Тепленькая пошла: просьбу Савченко о душе в СИЗО удовлетворили

3 часа назад
Мяч чемпионата мира не понравился вратарям

Мяч чемпионата мира не понравился вратарям

3 часа назад
Кадыров назвал Скрипаля жертвой врагов России

Кадыров назвал Скрипаля жертвой врагов России

3 часа назад
Лондон признал разработку новых компонентов боевых отравляющих веществ

Лондон признал разработку новых компонентов боевых отравляющих веществ

4 часа назад
Титов предложил ввести в школах уроки предпринимательства

Титов предложил ввести в школах уроки предпринимательства

4 часа назад
Москва не сбавит оборотов в диалоге с ЕС, несмотря на его агрессию и непредсказуемость

Москва не сбавит оборотов в диалоге с ЕС, несмотря на его агрессию и непредсказуемость

4 часа назад
Подмосковной электричкой сбит еще один человек

Подмосковной электричкой сбит еще один человек

4 часа назад
Генштаб: гиперзвуковое высокоточное оружие будет улучшено

Генштаб: гиперзвуковое высокоточное оружие будет улучшено

4 часа назад
Нового главу МХТ называют совестью театрального мира

Нового главу МХТ называют совестью театрального мира

4 часа назад
Райкин попал в список "Миротворца"

Райкин попал в список "Миротворца"

5 часов назад
Взрыв в Александрии унес две жизни

Взрыв в Александрии унес две жизни

5 часов назад
Всех детей Волоколамска отправят на диспансеризацию

Всех детей Волоколамска отправят на диспансеризацию

5 часов назад
В Алтайском крае ввели режим ЧС

В Алтайском крае ввели режим ЧС

6 часов назад
Цель - Якутия: Сеголен Руаяль надеется скоро вернуться в Россию

Цель - Якутия: Сеголен Руаяль надеется скоро вернуться в Россию

6 часов назад
"Синяя птица - Последний богатырь": сказочное шоу на "России 1"

"Синяя птица - Последний богатырь": сказочное шоу на "России 1"

7 часов назад
Переломный год: доверенные лица Путина - об изменениях в стране

Переломный год: доверенные лица Путина - об изменениях в стране

7 часов назад
Подрыв телебашни: Екатеринбург лишили одного из главных символов города

Подрыв телебашни: Екатеринбург лишили одного из главных символов города

9 часов назад
Ниже некуда: почему ипотека больше не подешевеет

Ниже некуда: почему ипотека больше не подешевеет

12 часов назад
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дешевого" кроссовера Jaguar

Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дешевого" кроссовера Jaguar

23.03.2018 21:57
Пришельцы из столицы: как бывшие менеджеры обживают село на Алтае

Пришельцы из столицы: как бывшие менеджеры обживают село на Алтае

23.03.2018 15:44
10 самых добрых и поучительных современных мультсериалов для малышей

10 самых добрых и поучительных современных мультсериалов для малышей

9 часов назад
Туберкулез ежедневно уносит тысячи жизней

Туберкулез ежедневно уносит тысячи жизней

9 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 24 марта 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 24 марта 2018 года

10 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 24 марта 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 24 марта 2018 года

20 часов назад
200
Стоит ли смотреть новый "Тихоокеанский рубеж"? Отзывы зрителей

Стоит ли смотреть новый "Тихоокеанский рубеж"? Отзывы зрителей

23.03.2018 20:36
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

22.03.2018 22:21