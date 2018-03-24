Новый этап в развитии металлургии: чистый воздух и никаких столбов дыма

Что и как менять в российском укладе? Помните такие строчки из песни "День Победы": "Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей". И вот крупных мартеновских печей в России не стало. Прекратила работу последняя. Однако наступает новый этап в развитии российской металлургии.

В мартеновском цеху — очередная плавка. Сталевары берут пробу, буквально шагая в огонь. Нестерпимый жар. Оглушающий рев раскаленного металла – все, как всегда. Вот только людей вокруг непривычно много. Журналисты, студенты, коллеги-металлурги — более тысячи человек приехали в Выксу, чтобы попрощаться с "мартеном", ведь эта плавка – последняя.

"Что-то в душе отвалилось, потому что вся жизнь у нас прошла на "мартене", — сказал один из рабочих.

Эта мартеновская печь на 250 тонн — такая последняя в России. Работала в Выксе более 50 лет, пережила не одну модернизацию, но, как ни тяжело это признавать самим сталеварам, морально устарела: не соответствует экологическим нормам, а себестоимость отлитого в ней металла на порядок выше.

Проводить "мартен" на пенсию из Парижа приехала Катрин Колганофф и, похоже, ничуть не пожалела. Прадед мадам Катрин — тот самый Пьер Мартен, французский металлург-изобретатель, который более 150 лет назад придумал революционный для своего времени способ выплавки.

"Во Франции никто его не знает, только специалисты, а в России он — герой. Меня это очень удивило. Мне очень приятно. Я никогда в жизни не была ни у одной мартеновской печи", — призналась правнучка Пьера Мартена.

Почетной гостье предложили защитные очки — такие есть у каждого сталевара – ведь смотреть на расплавленный металл так же больно, как на сварку или на солнце.

Расплав из мартеновской печи разливают в два ковша, по 115 тонн каждый. Это еще не готовая сталь, а только полупродукт, но в нем уже нет вредных примесей, таких, как фосфор или сера. И эта плавка выдана досрочно. Сверхплановая сталь — вклад в дело укрепления мощи нашей Родины.

В таких печах в Великую Отечественную «отливалась» наша Победа. В Выксе, например, изготавливали броню для танков. Уже в мирное время тысячи тонн высококачественной стали шли на восстановление страны.

Теперь сталевары-мартеновцы будут осваивать новые производства. Менять участок работы не будет только Евгений Вятин — он уходит на пенсию вместе с "мартеном". На прощанье сталевар махнул "мартену" рукой и даже что-то сказал, но гул печи заглушил его слова. Догорать факел будет еще несколько дней.

Обеспечивать завод сталью теперь будут современные печи. Через огромные стержни проходит ток высокого напряжения — образовывается электрическая дуга, которая и плавит металл.

Совсем юный сталевар Сергей Белов перешел сюда из мартеновского цеха несколько месяцев назад. Работой доволен — процесс плавки почти полностью автоматизирован. Выксунский металлургический завод, несмотря на свой возраст (ему исполнилось 260 лет), активно развивается и прочно лидирует в России по выпуску труб для нефте- и газопроводов, а так и железнодорожных колес.

Первое, что измениться после закрытия "мартена", — воздух, который станет чище: нет ни столбов дыма, ни неприятного запаха вокруг. В планах, не теряя темпов производства, — свести выбросы к минимуму.