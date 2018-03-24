Убитый в Анди боевик был связан с ИГ

Боевик, ликвидированный в Ботлихском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции, был связан с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

В информцентре назвали и имя убитого боевика. Это Юнус Хабибов, по оперативным данным, он находился в федеральном розыске, присягнул международной террористической организации ИГИЛ и выполнял ее поручения. Хабибов был главарем бандгруппы, которая ранее действовала в горно-лесистой местности.

Дом, где укрывался Хабибов в селе Анди, был блокирован силами спецназа ФСБ России при поддержке Росгвардии и органов внутренних дел. Он отказался сложить оружие и сдаться властям. Произошло боестолкновение, в ходе которого боевик был нейтрализован. В доме обнаружены снайперская винтовка с боеприпасами, граната, радиостанция и тепловизор. Потерь среди личного состава силовиков нет. Из мирных жителей также никто не пострадал.

Режим контртеррористической операции был введен в селе Анди в 15:40 московского времени в субботу. Представители правоохранительных органов получили информацию о том, что в селе могут скрываться боевики.