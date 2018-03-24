Тепленькая пошла: просьбу Савченко о душе в СИЗО удовлетворили

Народного депутата Украины Надежду Савченко посетили в СИЗО сотрудники секретариата Уполномоченного Верховной рады по правам человека. Они проверили соблюдение прав и свобод политика.

Савченко рассказала, что ее просьбу о горячей воде и душе удовлетворили. Однако были и замечания — депутат пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере. Также она объявила, что с вечера 23 марта начала голодовку.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила о намерении лично контролировать соблюдение конституционных прав Савченко, сообщает "Интерфакс".

Тем временем, экс-участник операции в Донбассе Тарас Костанчук в эфире телеканала ZIK прокомментировал арест Надежды Савченко. По его словам, не нужно преувеличивать "планы" Савченко по организации теракта в здании Рады.

"Бедная, убогая женщина пробовала, где-то что-то молола своим языком", — заявил бывший служащий ВСУ.

Он подчеркнул Костанчук, подобные разговоры ведутся "в каждой третьей квартире", однако это не говорит о том, что все, кто говорит о каких-то агрессивных действиях против украинского парламента, террористы.

Экс-служащий ВСУ уточнил, что Савченко подставили из-за ее недальновидности. Он также назвал арест депутата "спланированной акцией по ликвидации" Героя Украины, передает РИА Новости.