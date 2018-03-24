Порошенко заявил, что "эпицентр гибридной войны" смещается к сердцу Украины

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Ситуация на Украине 10 минут назад
24 марта 201818:57
Порошенко заявил, что "эпицентр гибридной войны" смещается к сердцу УкраиныЧитайте нас в Telegram
Россия пытается переместить эпицентр гибридной войны из Донбасса в Киев, заявил украинский лидер Петр Порошенко. Порошенко отметил, что снижение активности врага в зоне боевых действий подразумевает ее повышение в тылу. Агрессор пытается сместить эпицентр гибридной войны в столицу страны, то есть Киев.
Украинский президент сообщил, что за последний месяц сотрудники СБУ провели две эталонные масштабные спецоперации, передает телеканал "112".
Также Порошенко сообщил, что разоблачено "вражеское гнездо", которое готовило теракты в Киеве с целью совершить госпереворот в интересах России.
Ранее Порошенко заявил о возможности вмешательства России в выборы на Украине.
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