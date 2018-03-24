Эрдоган: Запад в течение всей истории был захватчиком и агрессором

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара "не оставит без ответа" призывы сирийцев и продолжит военную операцию.

По его словам, жителям приграничных районов Сирии: от Телль-Рифата до Манбиджа, Телль-Абъяда и Ресулайна – известны цели и тактика всех действующих сторон конфликта. Именно поэтому население этих районов поддерживает приход в страну Турции. Политика Анкары "ассоциируется в сознании людей с понятиями "безопасность", "спокойствие" и "порядок", — подчеркнул турецкий лидер в субботу во время выступления в провинции Самсун.

Эрдоган заявил также, что намерения Турции продолжить операцию в Сирии нельзя считать "захватническими", а именно Запад "неоднократно проявлял себя в качестве захватчика и агрессора", приводит его слова РИА Новости.

Ранее в Вооруженных силах Турции заявили об "освобождении сирийского Африна и переходе его под контроль турецких военных и формирований оппозиционной "Сирийской свободной армии". В Африне Анкара вела операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований. Комментируя ее итоги, Эрдоган заявил о планах Турции продолжить боевые действия в Манбидже и Идлибе.