В США объяснили, почему "Белый лебедь" страшнее "Спирита" и "Райдера"Читайте нас в Telegram
Сделав ставку на модернизацию бомбардировщика Ту-160М2, Россия выбрала разумный и доступный способ развития стратегической авиации, пишет военный эксперт американского журнала The National Interest Дэйв Маджумдар. Обновленный Ту-160, по его мнению, "может стать худшим кошмаром НАТО".
Как рассказал на днях замминистра обороны РФ Юрий Борисов, российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируется полностью перевести на новые двигатели НК-32 второй серии. Новая силовая установка, по словам разработчиков, на 10 процентов экономичнее — после модернизации топлива в баках Ту-160 хватит на лишнюю тысячу километров.
В целом модернизация всех ракетоносцев должна закончиться к 2030 году. От нынешних Ту-160 фактически останутся только фюзеляжи, но и их покроют специальным составом, снижающим радиолокационную заметность самолета. Бортовая электроника, двигатели и вооружение будут абсолютно новыми, отметил Борисов.
Также ожидается, что на вооружение поступят новые ракеты большой дальности, передает РИА Новости. Эта часть программы обновления стратегической авиации особенно важна, учитывая, что "Белый лебедь" — прежде всего носитель крылатых ракет, отмечает Маджумдар.
Обновление Ту-160М2, по его мнению, более экономичная и технически реализуемая программа, чем разработка сверхзвуковых бомбардировщиков. В конечном итоге Россия, вероятно, разработает и выпустит стратегический бомбардировщик ПАК ДА — перспективный авиационный комплекс дальней авиации, разработки которого ведутся с 2009 года. Но в краткосрочной и среднесрочной перспективе России должно хватить и Ту-160М2, заключает американский эксперт.
О новинках отечественного вооружения говорили в субботу, 24 марта, на военно-научной конференции в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Обсуждались темы, затронутые президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию 1 марта. Тогда глава государства среди прочего рассказал о новейших видах стратегического вооружения, которое разрабатывается или уже поступает в войска в России.
Как рассказал на конференции начальник Генштаба РФ, первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов, повышение возможностей российских высокоточных средств поражения, в том числе гиперзвуковых, в перспективе позволит перенести основную часть задач стратегического сдерживания из ядерной в неядерную сферу.
А глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен на днях заявил на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам, что Соединенным Штатам нечего противопоставить гиперзвуковому оружию России. По его словам, у США нет средств защиты непосредственно от сверхзвукового оружия, и единственная защита Америки от подобного вида вооружений — угроза ядерного возмездия.
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