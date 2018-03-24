Мяч чемпионата мира не понравился вратарям

Официальный мяч чемпионата мира 2018 года вызвал недовольство вратарей сборных Германии и Испании. Голкиперам не понравилось его непредсказуемое поведение при полете.

Матч сборных Германии и Испании завершился вничью 1:1. После игры вратарь немцев Марк-Андре тер Стеген и его испанские коллеги Давид Де Хеа и Пепе Рейна раскритиковали мяч, который будет использован на чемпионате мира. Рейна даже призвал заменить мяч.

"Мяч мог бы быть и получше, он очень много виляет, – цитирует "Спорт-Экспресс" тер Стегена. – Но я думаю, нам просто придется привыкнуть к нему как можно скорее, пока не стартовал чемпионат мира. У нас нет другого выбора".

Испанские вратари сетуют на скользкое покрытие мяча. Также им не понравилась непредсказуемая траектория полета. "Готов поспорить, вы хотите, чтобы на предстоящем чемпионате мира было забито как минимум 35 голов дальними ударами, – сказал Рейна. – С этим мячом просто невозможно работать. Он покрыт пластиковой пленкой, из-за которой его сложно удержать. Разработчики должны изменить мяч, пока еще есть время". "У вратарей будет много проблем с этим мячом, –поддержал товарища Де Хеа. – Он действительно странный. Его могли бы сделать намного лучше".