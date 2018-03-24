Очередной маразм: Украина даже технически не сможет блокировать Крымский мост

Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара считает "маразматическими" планы украинских экстремистов заблокировать Крымский мост. Ганжара назвал заявления на этот счет "пустой риторикой" и "попыткой получить политические дивиденды".

Ранее инициатор блокады полуострова лидер "Меджлиса крымско-татарского народа" Ленур Ислямов предложил вводить санкции против путешествующих в Крым через мост. Для этого он намерен фиксировать весь транспорт в районе транспортного сооружения.

"На самом деле ничего у них не получится, поскольку никаких инструментов для этого нет", — сказал Владислав Ганжара в интервью RT.

В России Ислямова обвиняют по делу о диверсии в Крыму: в ноябре 2015 года подорвали все четыре ЛЭП, идущие из Украины, и полуостров остался без энергии.

10 марта 2018 года депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров пообещал выселить всех россиян из Крыма. Зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель также назвал эти планы "маразматическими".