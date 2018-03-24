Российские керлингистки пробились в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная России по керлингу продолжает борьбу за медали проходящего в Канаде чемпионата мира. Наши девушки пробились в полуфинал, где встретятся со сборной Швеции.

Для выхода в полуфинал сборной России нужно было выиграть дополнительный матч у сборной Чехии. Россиянки прекрасно справились с этой задачей, обыграв чешек со счетом 7:3. Сборная России сыграет с командой Швеции. Начало встречи в 21.00.

Во втором полуфинале сыграют сборные Канады и США. Американки в четвертьфинале уверенно обыграли сборную Южной Кореи 7:3.