Опубликовано видео КТО в Дагестане

Запись контртеррористической операции в Дагестане появилась в сети. Ее опубликовал Национальный антитеррористический комитет.

Ранее сообщалось, что в ходе операции в Дагестане ликвидировали бандита-игиловца (ИГ, запрещено в РФ).

На записи – штурм и осмотр дома, в котором находился преступник, передает информационный центр НАК.

24 марта спецназ ФСБ РФ при поддержке Росгвардии и ОВД блокировал дом, где находился бандит, оказывавший сопротивление. Преступника в ходе столкновения ликвидировали. Им оказался находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, главарь бандгруппы игиловцев, орудовавшей в горно-лесистой местности.