Кучински запретили покидать Перу

Перуанский судья Хуан Карлос Санчес Бальбуэна удовлетворил запрос прокуратуры, которая добивалась запрета на выезд из страны для бывшего президента Педро Пабло Кучински. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, суд пришел к выводу, что Кучински должен оставаться на территории страны до окончания расследования дела о коррупции, открытого по факту выплат со стороны бразильской строительной корпорации Odebrecht.

Кроме того, генпрокуратура Перу проводит обыски в домах, принадлежащих Кучински. Один из домов расположен в престижном районе Лимы Сан-Исидро, а его загородная недвижимость – в районе Сьенегилья.

Следственные действия по делу корпорации Odebrecht ведутся с конца прошлого года, когда известно, что с 2004 по 2013 год эта компания перевела фирмам, связанным с экс-президентом, около 4,8 миллиона долларов в качестве вознаграждения за "консультационные услуги". Бывший глава государства неоднократно отрицал факт получения денег от бразильской компании. В то время он не был президентом страны, но в 2001-2002 годах, а затем в 2004-2005 годах занимал пост министра экономики и финансов. В 2005-2006 годах он был председателем Совета министров Перу.

Отставку Кучински с поста президента страны Конгресс Перу принял в минувшую пятницу, 23 марта. В должность главы государства вступил Мартин Вискарра, который в администрации Кучински был первым вице-президентом. Он будет занимать этот пост до 2021 года.