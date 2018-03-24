В освобожденном от террориста французском магазине нашли три бомбы

Во французском в магазине, где накануне произошел захват заложников, обнаружили три самодельных взрывных устройства. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

26-летний марокканец взял в заложники покупателей одного из супермаркетов, напоминает "Россия 24". Террориста ликвидировали в результате штурма. Погибли четыре человека, в том числе полицейский, который обменял себя на часть заложников, пострадавших — 16.

Позже в полиции сообщили, что задержаны два предполагаемых сообщника нападавшего, а в доме террориста во время обыска нашли письмо-завещание, в котором он ссылался на запрещенную в России группировку ИГ.