В освобожденном от террориста французском магазине нашли три бомбы

Тема:
Теракты во Франции 36 минут назад
24 марта 201820:20
В освобожденном от террориста французском магазине нашли три бомбыЧитайте нас в Telegram
Во французском в магазине, где накануне произошел захват заложников, обнаружили три самодельных взрывных устройства. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
26-летний марокканец взял в заложники покупателей одного из супермаркетов, напоминает "Россия 24". Террориста ликвидировали в результате штурма. Погибли четыре человека, в том числе полицейский, который обменял себя на часть заложников, пострадавших — 16.
Позже в полиции сообщили, что задержаны два предполагаемых сообщника нападавшего, а в доме террориста во время обыска нашли письмо-завещание, в котором он ссылался на запрещенную в России группировку ИГ.
Ранее по теме
-
Дома у игиловца из Каркасона нашли письмо-завещание3 часа назад
-
Теракты на юге Франции: задержан несовершеннолетний сообщник Лакдима7 часов назад
-
Во Франции умер полицейский, обменявший себя на заложников11 часов назад
-
Теракт в Требе: мелкий преступник оказался солдатом ИГИЛ23 часа назад
-
Макрон: в Каркасоне и Требе террорист убил трех и ранил 16 человек1 сутки назад
-
"Катастрофическая слепота": Макрона раскритиковали из-за теракта в Требе1 сутки назад
Сейчас
20:48
ФБР решило добраться до зашифрованных данных с гаджетов
Картина дня
-
Грудинин все же сбрил усы
- Теоретики и практики обсудили войну будущего
- В Екатеринбурге взорвали телебашню
- Труппа МХТ познакомилась с новым худруком
- Лондон признал разработку новых компонентов боевых отравляющих веществ
Самое читаемое
-
Американская подлодка вмерзла в лед, отрабатывая "удары по России"
- Мария Максакова ответила на вопрос о новом возлюбленном
- Мальчика, записавшего прогноз погоды для детского сада, позвали на телевидение. Видео
- Женщина, изуродованная мужем, показала новые руки-протезы. Видео
- Cупруги сожгли няню своего ребенка. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта маленького Jaguar
- Тест-драйв дизельного Haval H9. Все, что вы хотели знать о "китайском Prado"
- Больше кроссовер, чем внедорожник: Volkswagen представил новый Touareg
- Китайцы сделали из "Форда" самый дорогой внедорожник в мире
- Назван месяц, когда в Россию приедет новый большой кроссовер Chevrolet
Экономика
-
Обвал на рынках: что в нем не так?
- Торговая война совпала с кредитным кризисом
- Forbes: 10 миллиардеров с наибольшими доходами
- Госдума запретила размещать рекламу на платежках ЖКУ
- Реальная зарплата выросла на 10,5% за январь-февраль
Недвижимость
-
У наследников "Иванушки" появился конкурент
- От пожара до животных: от чего застраховать квартиру
- Как правильно рефинансировать ипотеку
- Беременная Светлана Лобода поселилась на шикарной вилле
- Эксперты подсчитали, сколько семья москвичей будет копить на квартиру
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Спасатели вытащили на берег упавшую в Яузу собаку
- Четыре автомобиля оказались под завалами обрушевшегося дома
- Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- СМИ сообщили о стрельбе в подмосковном доме Витаса
- Умер мужчина, застрявший под креслом в кинотеатре
Вести.Hi-tech
-
Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
"Синяя птица" отправится в сказочное Белогорье
- В Подмосковье стаффордширский терьер напал на школьницу
- Новый худрук МХТ пообещал сохранить гримерку Табакова и репертуар
- Москвичей ждет культурная бессонница
- В Москве переиздана легендарная книга "Пеле, Гарринча, футбол..."
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Мороженое с добавлением банановых отходов будет таять медленнее
- Новый сканер мозга изменит понимание того, как "общаются" нейроны
- При ожирении вкусовые рецепторы уменьшаются на 25%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак
Сегодня
Мужчина получил пулю в голову в московском парке
47 минут назад
Новый номер Time выйдет с Путиным в короне на обложке
45 минут назад
Bloomberg: Трамп вышлет российских дипломатов в понедельник
27 минут назад
Опубликовано видео КТО в Дагестане
57 минут назад
Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце
20.03.2018 09:00
25 марта в 22:00: "Россия 1" покажет фильм "Миропорядок-2018"
23.03.2018 15:32
Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 1
21.03.2018 16:39
27 565
Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 2
22.03.2018 15:39
12 769
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке
19.03.2018 11:53
Транскам закрыли из-за камнепада
32 минуты назад
Кучински запретили покидать Перу
51 минута назад
"Охотный ряд" снова пригрозили взорвать
1 час назад
Мяч чемпионата мира не понравился вратарям
1 час назад
Кадыров назвал Скрипаля жертвой врагов России
2 часа назад
Подмосковной электричкой сбит еще один человек
3 часа назад
Нового главу МХТ называют совестью театрального мира
3 часа назад
Райкин попал в список "Миротворца"
4 часа назад
Взрыв в Александрии унес две жизни
4 часа назад
Всех детей Волоколамска отправят на диспансеризацию
4 часа назад
В Алтайском крае ввели режим ЧС
5 часов назад
Ниже некуда: почему ипотека больше не подешевеет
10 часов назад
Пришельцы из столицы: как бывшие менеджеры обживают село на Алтае
23.03.2018 15:44
Туберкулез ежедневно уносит тысячи жизней
7 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 24 марта 2018 года
9 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 24 марта 2018 года
19 часов назад
190
Стоит ли смотреть новый "Тихоокеанский рубеж"? Отзывы зрителей
23.03.2018 20:36
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром
22.03.2018 22:21