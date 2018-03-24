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24 марта 201820:03

Мужчина получил пулю в голову в московском парке
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В московском Тимирязевском парке мужчине прострелили голову из травмата.

Конфликт случился между двумя посетителями, один гулял с женой, другой с собакой. Ппричины инцидента уточняются, но возможно, причиной ссоры стало агрессивное поведение собаки.

Пострадавшего госпитализировали, стрелка ищут, передает РИА Новости.

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