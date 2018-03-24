Bloomberg: Трамп вышлет российских дипломатов в понедельник

Президент США Дональд Трамп согласился с рекомендацией своих советников, которые высказались за высылку из страны части российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Bloomberg. Последнее, в свою очередь, ссылается на два источника, знакомых с ситуацией.

По их данным, речь может идти о высылке из США "десятков российских дипломатов". О высылке, вероятно, будет объявлено в понедельник.

При этом источники отмечают, что Трамп еще может и пересмотреть свое решение, ожидая действий от стран Евросоюза. А они планируют объявить о мерах в связи с "делом Скрипаля" как раз в понедельник.

Между тем первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что если американские власти решатся на высылку российских дипломатов, ответные зеркальные меры будут приняты незамедлительно.

Вместе с тем он полагает, что "ради удовлетворения амбиций Терезы Мэй Трамп вряд ли пойдет на ухудшение отношений с Россией". "Трамп – политик непредсказуемый, я думаю, что на это он, скорее всего, не пойдет", – приводит слова сенатора РИА Новости.

"У России и США слишком много своих проблем, чтобы выступать в поддержку Терезы Мэй, тем более учитывая, что ее заявления абсолютно беспочвенны и необоснованны", — подчеркнул Джабаров.

Сообщения в западных СМИ о том, что порядка 20 европейских стран могут выслать российских дипломатов, член Совета Федерации назвал "фейковыми новостями", добавив, что они "выдают желаемое за действительное". По мнению Джабарова, "здравомыслящая Европа ограничится тем, что уже сделано".