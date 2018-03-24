Пучдемон уехал из Финляндии в Бельгию

Нашелся экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, экстрадировать которого Испания попросила Финляндию. Выяснилось, что он уехал в Бельгию, задержать его финны не успели. Об этом рассказал депутат Микко Кярня, добавив, что неизвестно, на чем именно опальный политик покинул страну. Ожидается, что Пучдемон будет сотрудничать с бельгийскими властями.

Он бежал в Бельгию в конце октября, напоминает ТАСС. В Испании одного из главных сторонников независимости Каталонии хотят арестовать.