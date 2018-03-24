США отказались комментировать бомбежки Югославии

Посол США в Сербии Кайл Скотт отказался ответить на вопросы сербских журналистов об участии Вашингтона в бомбежках Югославии. "Сегодня я не хочу об этом говорить", — приводит его слова ТАСС.

В Сербии отметили 19-ю годовщину трагических событий, связанных с бомбардировками НАТО Югославии.

По информации РИА Новости, сперва состоялось возложение венков к памятнику самым юным жертвам авиаударов Североатлантического альянса, в честь которых в центре Белграда установлен памятник с надписью "Мы были просто детьми". В мероприятии участвовали вице-премьер и глава МВД Небойша Стефанович, а также министр по инновациям Ненад Попович.

Как заявил последний, Сербию пытаются заставить войти в НАТО, отдать Косово и ввести санкции против России, но этого не будет.

Министр внутренних дел, со своей стороны, заявил, что все погибшие в конфликте сотрудники МВД "отдали свои жизни за самое важное — за Сербию".

Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысяч человек, в том числе 89 детей. Еще около 12,5 тысяч человек получили ранения.