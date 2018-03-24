Эвакуация "Охотного ряда": телефонный террорист блефовал

Из ТЦ "Охотный ряд" эвакуировали примерно тысячу посетителей. Причина – звонок анонима с угрозой взрыва. Помещение проверили, бомб не нашли и в этот раз, передает РИА Новости.

"Минирование" "Охотного ряда" происходят регулярно. Так, за этот месяц (до этого случая) о бомбах в здании уже сообщали как минимум трижды — 17-го, 8-го и 2-го марта.