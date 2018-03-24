Москва присоединилась к "Часу Земли" в десятый раз

В Москве в 10 раз началась мировая экологическая акция "Час Земли".

На один час погасили подсветку достопримечательностей (Красной площади, храма Василия Блаженного и ГУМа), в шестой раз выключили дополнительное освещение Кремля. Всего — более 1,9 тысячи зданий, это на 200 зданий больше, чем в прошлом году, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Час Земли" — международная акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить электрические приборы и свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты

В этом году во время акции участники смогут проголосовать за важнейшие природоохранные инициативы и принять участие в коллективном послании новоизбранному президенту России., передает РИА Новости.

Акция станет самой масштабной за всю историю проведения. В ней примут участие около 30 миллионов человек по всей России.