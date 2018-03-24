Российские юниоры завоевали серебро чемпионата мира по бенди

В Ульяновске завершился чемпионат мира по хоккею с мячом (бенди) среди игроков, чей возраст не превышает 17 лет. В финальном поединке российские юниоры встречались со шведскими сверстниками и не смогли добиться победы – на четыре заброшенные шайбы в исполнении скандинавов российские хоккеисты ответили лишь двумя и завершили финал со счетом 2:4. Оба гола за россиян забросил Дмитрий Кураев.

При этом отметим, что финалисты уже встречались в рамках чемпионата мира друг с другом на групповой стадии и тогда успех праздновали спортсмены сборной России (6:3).

Обладателем бронзовых медалей стали хоккеисты сборной Казахстана, которые учинили разгром соперникам из Финляндии – 5:1.