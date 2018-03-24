Медведчук напомнил, что украинским журналистам и артистам в России работать не мешают

Лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук выразил недоумение в связи с тем, что украинские журналисты свободно работают на территории России, а их российские коллеги подвергаются гонениям на Украине.

Он отметил в своем Facebook, что Киев запрещает въезд российским деятелям культуры и высылает российских журналистов, а украинские артисты гастролируют по РФ, украинским журналистам не мешают задавать вопросы даже президенту России. Он отметил также, что в Ростове-на-Дону проводят фестиваль "Шевченковская весна", посвященный памяти поэта Тараса Шевченко.

По данным помощника главы Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретаря Олега Слободяна, запрет на въезд на Украину касается почти 650 граждан России, среди которых — артисты и деятели культуры. Кроме того, Служба безопасности Украины включила в перечень временно запрещенных для аккредитации при государственных структурах Украины более 100 российских СМИ. Журналисты даже официально аккредитованных на Украине российские СМИ не могут посещать пресс-конференции президента, спикера парламента, премьер-министра, глав министерств и ведомств.