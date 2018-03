Умер писатель Филип Керр

Английский писатель Филип Керр, известный по серии романов о вымышленном немецком детективе Бернхарде Гюнтере, скончался.

О смерти мужчины на 63-м году жизни написала твит Джейн, его супруга.

RIP beloved Philip Kerr. Creator of the wonderful #BernieGunther. Genius writer and adored father and husband. 1956-2018.