Матч Сербия – Косово стал причиной отмены игр турнира по гандболу

В Сербии стартовали матчи отборочного раунда чемпионата мира по гандболу среди юниорок, чей возраст не превышает 20 лет. В группе 5 должен был состояться поединок между сербскими и косовскими гандболистками, однако матч так и не состоялся из-за вмешательства местных властей.

Более того, против проведения матча между представителями конфликтующих стран выступили сербские фанаты, сообщает РИА Новости. Известно, что власти Сербии не смогли предоставить гарантий безопасности для всех участников матча, после чего Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение исключить сборную Сербии из состава участников квалификационного этапа турнира. При этом остается неизвестным, как организация допустила попадание сборных команд Сербии и Косово в одну отборочную группу. Как правило, сборные конфликтующих между собой стран разводят по разным группам.

Инцидент повлек за собой перенос на более поздние даты остальных игр. Исключением стал поединок между Норвегией и Словакией (32:23), который состоялся в Белграде накануне.