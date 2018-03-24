Из сирийского Эрбина начался вывод вооруженных группировок "Фейлак аш-Шам" и "Джебхат ан-Нусра"

Из сирийского Эрбина в Восточной Гуте начался вывод вооруженных группировок "Фейлак аш-Шам" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Боевики и их родственники (всего 500 человек) отправятся в Идлиб на севере Сирии. Также члены группировок покинут пригороды Замалька и Айн-Терма, а также квартал Джобар на окраине Дамаска. Всего уйдут 7 тысяч человек.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о выходе участников группировки "Ахрар Аш-Шам" с семьями из поселка Хараста-Эль-Басаль в Сирии. Операция при посредничестве Центра по примирению враждующих сторон заняла два дня. 4979 боевиков и членов их семей перевезены в зону деэскалации Идлиб.

С освобождением Харасты, Эрбина, Замальки, Айн-Термы и Джобара сирийские силовики смогут контролировать Восточную Гуту — большую ее часть. Город-спутник Дума в 12 километрах от Дамаска пока держат боевики "Джейш аль-Ислам", передает ТАСС.