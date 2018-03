В ряде городов США прошли марши против оружия

В Нью-Йорке в субботу прошел марш против продажи оружия в США. В нем приняли участие около 150 тысяч человек, в том числе мэр этого крупнейшего города страны демократ Билл Де Блазио. Об этом он рассказал в своем Twitter.

You have to know when a revolution is starting... Today in NYC already 150,000 have taken to the streets for PEACE pic.twitter.com/j5y0y0L3IT