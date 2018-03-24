Замглавы Минэкономики Ставрополья помещена под домашний арест

Промышленный районный суд Ставрополя решил поместить под домашний арест первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Елену Кильпу, которую подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Домашний арест будет продолжаться два месяца – до 20 мая, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении чиновницы возбудил Следственный комитет РФ. По версии следствия, Кильпа от имени министерства заключила госконтракт на создание медиа-контента и брендированной площадки на домене рунета и канала на YouTube для продвижения продукции и производителей Ставрополья.

Однако она хотела скрыть некачественное исполнение работ и без проведения экспертизы подписала акт сдачи-приемки услуг на 9,9 миллиона рублей, тогда как рыночная стоимость фактически проведенной работы составила 950 тысяч рублей.