Фигуристы Пападакис и Сизерон с тройным рекордом стали чемпионами мира

В итальянском Милане на проходящем чемпионате мира стали известны медалисты турнира в спортивных танцах на льду. Главными триумфаторами мирового первенства стали французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. По итогам произвольной программы французы набрали 207,20 балла, одновременно обновив сразу три мировых рекорда: по набранным очкам за короткий и произвольные танцы, а также за суммарное количество баллов.

Обладателями серебряных медалей стали американские спортсмены Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью с результатом 196,64 балла. Бронзовые медали завоевали Кэйтлин Уивер в паре с Эндрю Поже из Канады. Их суммарные показатели составили 192,35 очка.

Лучший результат среди российских фигуристов показали Александра Степанова и Иван Букин, которые получили от судей 184,01 балла и заняли седьмое место. Следом за ними расположилась еще одна пара из России – Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (180,42). Эти показатели позволили России сохранить имеющуюся квоту из двух пар на следующий чемпионат мира в 2019 году. Главным условием для этого был набор мест, сумма которых не превысила бы 28.