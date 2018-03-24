Россияне Медведев и Донской покинули турнир в Майами после поражений во втором круге

На кортах американского Майами проходит престижный турнир по теннису. Российский спортсмен Даниил Медведев во втором круге соревнования встречался с немецким соперником Александром Зверевым. По итогам трех сетов россиянин уступил представителю Германии – 4:6, 6:1, 6:7 (5:7). Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут.

Еще один представитель России – Евгений Донской, встречался с испанцем Давидом Феррером. Россиянин не смог ничего противопоставить своему сопернику и в двухсетовом поединке за 1 час 12 минут уступил с одинаковым счетом 2:6, 2:6.

В третьем круге Александр Зверев встретится как раз с Ферерром.