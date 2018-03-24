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24 марта 201822:48

Сборная Чили вырвала победу у Швеции на последней минуте матча

EPA

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Сборная Чили по футболу в товарищеском матче встречалась с командой Швеции. Поединок проходил в Стокгольме на стадионе "Френдс-арена" и завершился победой южноамериканцев со счетом 2:1.

Счет в поединке открыл Артуро Видаль, забивший гол из-за пределов штрафной ударом в "девятку" ворот шведского голкипера Кристоффера Нордфельдта. Однако хозяева смогли отыграться уже спустя минуту после пропущенного мяча – шведы на подступах к штрафной чилийцев в четыре касания разыграли мяч между собой, а пятым был нанесен результативный удар Олы Тойвонена. Отметим, что результативным пасом отличился полузащитник российского "Краснодара" Виктор Классон. Впрочем, уже на 90-й минуте матча Маркос Боладос стал автором победного гола своей команды.

Напомним, что сборная Чили не смогла пробиться на чемпионат мира в России, завершив отборочный раунд на шестой строчке. Швеция же на мировом первенстве попала в группу F, где сыграет с Южной Кореей, Германией и Мексикой.

Среди прочих результатов товарищеских матчей дня отметим разгром грузинской сборной соперника из Литвы (4:0), сборная Северной Ирландии обыграла Южную Корею (2:1), а команда Перу в меньшинстве переиграла хорватов (2:0).

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