Угроза взрыва концертного зала в Москве оказалась ложной

По информации осведомленного источника в столичных правоохранительных органах, угроза взрыва в московском концертном зале "Бруклин холл" оказалась ложной.

По результатам проверки помещения кинологами было установлено, что информация об угрозе взрыва не соответствует действительности, передает "Интерфакс". На время проверки из здания было эвакуировано около 600 человек. Концертный зал расположен по адресу: Дербеневская набережная, 20, строение 25. В субботу вечером там должен был состояться концерт группы "Буерак".

Ранее в этот же день не подтвердилась информация о минировании торгового центра "Охотный ряд".