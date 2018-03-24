Обыски в офисе "Кэмбридж Аналитики" продолжались 7 часов

Это та самая фирма, которую подозревают в незаконном использовании данных Фейсбука и вмешательстве в американские выборы. Следователи изъяли все компьютеры и документы.

Тем временем, стало известно, что Джон Болтон — новый советник Трампа по национальной безопасности — был плотно связан с "Кэмбридж Аналитикой". Как сообщает издание "Нью-Йорк Таймс", он платил за обработку пользователей Фэйсбука и подготовку избирательной кампании 2016 года.

Трамп назначил Болтона советником не просто так, отмечает телеканал "Россия 24". Газета "Форейн-Полиси" сообщает, что перед ним поставлена задача провести масштабные кадровые чистки в Белом доме. Уволить всех, кто "не проявляет лояльность" к Дональду Трампу.