"Час Земли": российские города поддержали всемирную акцию

По всей планете прошла крупнейшая экологическая акция "Час Земли". На один час электричество отключили в знак неравнодушия к проблемам окружающей среды. К акции присоединились Москва, Петербург, другие города России.

Красная площадь, храм Василия Блаженного, ГУМ. Темно в Кремле, гореть остались только рубиновые звёзды. На час отключили подсветку Дома Правительства, зданий Государственной Думы и Совета Федерации. Без освещения остались стадион Лужники, Большой театр, здание правительства столицы. Всего почти 2000 объектов. Москва приняла акцию час земли в 10-й раз.

Впервые во тьму погрузились почти все башни комплекса "Москва-сити". На 60 минут стало темнее в 14-ти московских парках. Активно международную экологическую акцию поддержал крупный российский бизнес — например, была отключена подсветка здания, где располагается штаб-квартира компании "Роснефть". Присоединиться к часу Земли мог любой желающий. Достаточно было на 60 минут отключить свет и электроприборы в своей квартире. Организаторы подчеркивают, цель акции — вовсе не экономия, главное — привлечение внимания.

Час Земли провели не только в Москве, подсветку зданий в защиту окружающей среды отключали по всей России. В Санкт-Петербурге во тьму погрузились 70 объектов. В том числе — Эрмитаж, Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова, пять мостов через Неву.

Во Владивостоке на час без освещения остались главпочтамт, телевышка и здание администрации края. В Кемерово отключили свет на предприятиях и погасили светодиодную рекламу. Во многих городах страны — например, в Благовещенске и в Хабаровске в честь акции велосипедисты устроили "парад светлячков" — со светоотражающими элементами они проехали по трассам города. Как говорят организаторы, в этом году акция охватила около 30 миллионов россиян.