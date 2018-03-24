Футболистов сборной Китая будут выгонять из команды за татуировки

Футболисты сборной Китая будут исключаться из состава национальной команды за демонстрирование своих татуировок. В федерации футбола Китая объяснили такое решение тем, что главная футбольная сборная страны должна в том числе нести ответственность в вопросе, касающегося обеспечения здоровой культуры нации. Татуировки по мнению чиновников не позволяют развивать необходимое культурное образование, о чем сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Sports Weekly.

Напомним, что ранее в товарищеском матче с командой Уэльса (0:6) некоторые игроки китайской футбольной сборной вышли на матч с перемотанными скотчем руками и предплечьями. Именно после этого журналисты и задались вопросом о причинах такого решения и позже они выяснили, что игроки были вынуждены так поступить из-за боязни быть исключенными из команды, поскольку у них, очевидно, имеются нательные рисунки.