Роман Филипов вновь поднимется в небо: имя летчика-героя присвоено штурмовику Су-25

В Приморском крае увековечили память Героя России — летчика Романа Филипова, который погиб в Сирии. Его имя присвоено самолету Су-25. Именно на таком и летал майор, совпадает даже бортовой номер. На торжественную церемонию приехали и родные погибшего летчика.

Колонна военных летчиков гвардейского штурмового полка в Черниговке проходит строем мимо штурмовика Су-25 с бортовым номером 06. Они отдают дань памяти герою, другу, семьянину, наставнику, Роману Филипову.

Точно таким же штурмовиком, с тем же бортовым номером и управлял майор, в роковой день 3 февраля, когда был сбит террористами, во время облета зоны Идлиб для контроля режима прекращения огня. Летчику удалось катапультироваться, но на земле пришлось вступить в бой. Тяжелораненый, майор до последнего отстреливался из пистолета. Потом подорвал себя гранатой.

Роман Филипов всегда мечтал стать летчиком. Как отец. Его по-настоящему второй родиной можно считать и Приморье – сюда пилот переехал в 2006-м году, и здесь прошел путь от старшего лётчика до заместителя командира эскадрильи.

О его удивительном качестве проявлять такт, сдержанность и спокойствие сегодня вспоминают близкие и друзья. Роман был очень сдержанным человеком, вспоминают его товарищи. Все делал размеренно, никогда не волновался, и все у него было с толком и расстановкой. Даже когда он понял, что подбитый самолет не удастся вернуть на базу, он спокойно сообщил о происшествии командованию и, судя по всему, уже наперед знал, как поведет себя на земле.

Майор Роман Филипов посмертно был награжден званием Героя России. Его именем названа 85-я школа в Воронеже, где учился пилот. А в Калининграде и Владивостоке именем героя назовут улицы.

Неважно где, и в воздушных реальных боях, и в тренировочных вылетах, летчик-ас штурмовой авиации всегда показывал высокий класс пилотажа и учил этому других. Поэтому, назвать именем героя, этот штурмовик, наверное, стало лучшим решением увековечить его имя. Уже совсем скоро Роман Филипов вновь поднимется в небо.