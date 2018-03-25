Сборная России по керлингу поборется за бронзу чемпионата мира

Российские керлингистки на проходящем в канадском Норт-Бэе чемпионате мира в полуфинальном поединке встречались с командой Швеции и не смогли пробиться в финал соревнования, проиграв по итогам десяти эндов со счетом 6:7.

Тем не менее, россиянки продолжают сохранять шансы на медали мирового первенства. Теперь Виктории Моисеевой вместе с Юлией Портуновой, Галиной Арсенькиной, Юлией Гузиевой и Анной Сидоровой предстоит борьба за бронзу чемпионата мира.

Соперник россиянок по матчу за третье место станет известен после того, как свой полуфинал проведут команды Канады и США. Финал и поединок за третье место пройдут в воскресенье, 25 марта.