Сербия почтила память жертв бомбардировок страны

В субботу, 24 марта, вечером в городе Алексинац, серьезно пострадавшем в 1999 году в результате бомбардировок НАТО, прошла памятная церемония с участием президента Сербии Александра Вучича, президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика и членов сербского правительства. В этом городе в результате трагических событий погибли 14 гражданских лиц, свыше 50 поучили ранения. Также там были разрушены сотни жилых домов и объектов инфраструктуры.

В памятных мероприятиях принял участие посол России в Белграде Александр Чепурин. "Две с половиной тысячи человек, подавляющее большинство – мирное население — были убиты, 10 тысяч человек были ранены легко или тяжело. Это варварство, о котором трудно говорить, которое могло быть в конце XX века", — заявил дипломат.

Александр Чепурин подчеркнул, что ни одного посла из тех стран, которые бомбили Сербию, вновь не было на памятной церемонии. "Никто не хочет осознать, извиниться, раскаяться. Все по-прежнему тихо сидят и считают, что правильно сделали. Пусть теперь их представители приедут и расскажут, зачем это сделали, зачем убили столько сербов, но я боюсь, что в скором времени мы этого не дождемся", — цитирует высказывание российского посла РИА новости.

24 марта 1999 года НАТО начало без разрешения Совета Безопасности ООН начало бомбить Югославию. Тогда в результате варварских авианалетов погибли около 2,5 тысячи мирных жителей, в том числе, почти 400 детей. Около 12 тысяч жителей страны получили ранения.