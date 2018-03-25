Глава IBU Бессеберг: организация этапа Кубка мира в Тюмени идеальна

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг по завершении этапа Кубка мира в Тюмени высоко оценил организацию соревнования в России. По его словам, она была на сто процентов идеальна.

"Проведение последнего этапа Кубка мира было на сто процентов идеально, начиная от организации чартерного перелета спортсменов из Осло и заканчивая самими гонками, приводит слова Бессеберга "Спорт-экспресс". Отмечу тюменский стадион "Жемчужина Сибири", который полностью соответствует своему названию. Нет сомнений – это одна из лучших биатлонных арен в мире. Здесь прекрасная атмосфера на трибунах".

Также глава организации оценил возможность города принять чемпионат мира по биатлону.

"Вы в курсе о текущей ситуации – пока РУСАДА не соответствует требованиям WADA, и я не могу дать четкого ответа на этот вопрос. Пока имеется препятствие, которое необходимо устранить. Когда это произойдет, я уверен, что Тюмень будет реальным кандидатом на проведение турнира".