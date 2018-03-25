В Санкт-Петербурге двое детей погибли при пожаре

В Приморском районе Санкт-Петербурга в результате пожара, вспыхнувшего в квартире жилого дома по адресу: Гаккелевкая улица, 18, погибли двое маленьких детей.

Спасатели вынесли четырехлетнюю девочку и двухлетнего мальчика из квартиры, но врачи скорой помощи констатировали их смерть, передает ТАСС. В однокомнатной квартире обгорела обстановка на площади четыре квадратных метров. К настоящему времени пожар ликвидирован.