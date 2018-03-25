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25 марта 201802:12

Израиль нанес удар по сектору Газа

EPA

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В ночь на воскресенье, 25 марта, самолеты ВВС Израиля атаковали расположенную в секторе Газа базу боевиков. Такие действия стали ответом на действия группы палестинцев, проникших через границу и пытавшихся поджечь возводящую разделительные сооружения строительную технику.

По данным местных СМИ, в результате вылазки палестинцев никто не пострадал, нарушители границы ретировались после того, как к месту прорыва прибыли израильские военные, сообщает РИА Новости. Израиль считает, что за агрессивными действиями из сектора Газа стоит правящее там движение ХАМАС.

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