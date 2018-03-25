Федерер лишится первой строчки рейтинга ATP после поражения в Майами

Швейцарский теннисист Роджер Федерер неудачно стартовал на престижном турнире в американском Майами. Действующий чемпион турнира вступал на защиту титула со второго круга матчем против австралийца Танаси Коккинакиса и уступил по итогам трех сетов – 6:3, 3:6, 6:7 (4:7).

Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. Теперь следующим соперником австралийского теннисиста по третьему кругу станет испанец Фернандо Вердаско, который в свою очередь со счетом 4:6, 6:0, 6:2 переиграл Гильермо Гарсию-Лопеса.

Отметим, что после этого фиаско Федерер лишится первой строчки рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он продержался на вершине рейтинга шесть недель подряд, а новым лидером вновь станет испанец Рафаэль Надаль.