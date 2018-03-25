В Ираке террористы расстреляли 8 полицейских

В результате атаки боевиков из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) в Ираке погибли не менее восьми полицейских.

По уточненным данным, полицейский конвой попал в засаду на автотрассе, соединяющей Багдад и Киркук. Террористы захватили сотрудников правоохранительных органов, отвели к близлежащему холму и расстреляли, передает РИА Новости. Для преследования боевиков в район инцидента были направлены дополнительные силы полиции и подразделения шиитского ополчения "Хашд аш-Шааби".

В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победном завершении войны против "Исламского государства", однако позднее сообщил, что необходимо вести борьбу с так называемыми "спящими" ячейками.