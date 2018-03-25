Павлюченкова проиграла Кербер и завершила выступления на турнире в Майами

На продолжающемся в Майами теннисном турнире посеянная под 23 номером россиянка Анастасия Павлюченкова в третьем раунде встречалась с немкой Ангелик Кербер, получившей от организаторов 10 номер посева.

По итогам двух сетов российская теннисистка не смогла одержать победу над соперницей и уступила со счетом 4:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 40 минут. За это время немка смогла взять сразу пять геймов на подаче Павлюченковой.

Соперницей Кербер по четвертому кругу турнира станет китаянка Ван Ифань. Ранее она оказалась сильнее американской теннисистки Элисон Риске – 4:6, 6:3, 7:6 (7:4).